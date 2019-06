Misshandel, ringa stöld, försök till grov stöld, narkotikabrott och ringa narkotikabrott.

Kvinnan dömdes nyligen på samtliga punkter av Linköpings tingsrätt. Förra sommaren tog hon sig in på en inglasad altan i Motala men avslöjades av villaägaren innan hon hann stjäla någonting. Vid ett annat tillfälle gav 24-åringen sig på en kvinna under ett besök på en Motalakrog. Enligt domen drogs offret i håret och fick två knytnävsslag i huvudet vilket ledde till smärta, ömhet och hjärnskakning. Hon döms också för att ha stulit kläder i en second hand-butik samt för innehav av bland annat amfetamin.

Straffet blev tre månaders fängelse. 24-åringen ska även betala skadestånd på totalt 23 000 kronor.