Uppdatering 11.58: Uppgifter från polisen säger att mannen är återfunnen och välbehållen vid kl 11.45.

Under natten till lördagen försvann en man i 70-års åldern från sitt vårdboende. Polisen fick in larmet under lördagsförmiddagen. Enligt polisens uppgifter ska mannen ha enkelt för att röra sig och han ska kunna gå längre sträckor. Polisen meddelar att det är möjligt att mannen har gått vilse. Han hade tidigare uttryckt hemlängtan mot Medevitrakten, så han misstänks ha börjat gå åt det hållet.

Polisen uppger följande kännetäcken hos mannen: Han är 180 cm lång, normal kroppsbyggnad, bredaxlad och går med rak rygg. Han har troligen på sig t-shirt och långbyxor i friluftsmodell med förstärkta knän. Kan vara så att han bär en jeansskjorta och brun sommarjacka.