Enligt Trafikverket kommer bärgningsarbetet pågå från 20.00 till 23.00 under torsdagskvällen. Lastbilen står i höjd med Stora Forsa, cirka en mil norr om Medevi.

Södergående trafik leds om via väg 585 vid Gärdshyttan och via väg 592 ner till Zinkgruvan. Sedan via väg 1105 och 1092 ner till riksväg 50.

Norrgående trafik leds om via väg 1092 Nykyrka vidare upp på väg 604 till Rönneshytta. Där får man åka vidare på väg 597 till Skyllberg och där ut på riksväg 50 igen.