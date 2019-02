Matilda Hägglund är ordförande i Röda Korset Motala och hon anger som skäl till att butiken upphörde är att det inte var ekonomiskt hållbart att ha en dyr lokal i centrum.

– Plus all konkurrens. Det har kommit mer second hand. Vi var en ganska liten butik. Så det var inget dramatiskt mer än att det inte fungerade rent ekonomiskt. Då tog vi det tråkiga beslutet eftersom Röda Korset Motala är så förknippat med den här butiken, den har funnits väldigt länge.

Röda Korset Motala har haft två huvudverksamheter. Dels butiken men även en Hantverksgrupp, som lever vidare, nu i ABF:s lokaler.

– Vi har haft den här Hantverksgruppen igång hela tiden. Den har alltid fungerat jättebra. Man syr, stickar och så vidare men det viktigaste är att det är en mötesplats. En gemenskapsgrupp egentligen. Den gruppen finns ju kvar och i ABF:s lokaler. De trivs väldigt bra här. Vi har flyttat fram och tillbaka så mycket, men nu tänker jag att vi är här för att stanna.

Gruppen träffas två gånger i veckan, måndagar klockan 9 - 12 och onsdagar klockan 13 - 15. Syftet är att vara en mötesplats för alla.

– Det är lite samma tanke som med Kupan som var en second hand-verksamhet, men framför allt en viktig mötesplats för våra stamkunder. Det var daglediga, som kanske inte träffar så många, som kom dit.

Alltså som en social verksamhet?

– Ja, det är vad vi fokuserar på. Vi hade en second hand-butik med syfte att tjäna in pengar till Röda Korsets verksamhet. Men Röda Korset Motala är ju så mycket mer än en second hand-butik. Naturligtvis hjälpverksamhet, katastrofhjälp runt om i världen. Men på det lokala planet är att vi vill vara en mötesplats för de som behöver oss. I första hand är inte vi en butiksverksamhet. Det var jobbigt att lägga ner Kupan men det fungerade inte ekonomiskt. Då gick vi tillbaka till tanken att vi vill skapa mötesplatser för Motalaborna. Hantverksgruppen är en sådan. För de som vill komma hit, sitta och sticka, sy. Men även för de som bara vill dricka kaffe och umgås. En plats att gå till, två gånger i veckan.

Vid dagens sammankomst är man 10 deltagare. En av dem är Inger Strömberg som troget har deltagit i 15 år. Hon gick vägen via hemvärnet, lottorna och så Röda Korset Motala. Hon både syr, stickar och virkar.

– Det här med att hålla på med hantverk, jag är lagd åt det hållet. Så är det också jättetrevligt att vara här.