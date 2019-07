Vårterminen 2018 sänktes elevavgiften för Kulturskolan Motala kraftigt efter ett beslut av Kommunfullmäktige i mars samma år. Syftet var att fler med ekonomiska svårigheter skulle kunna gå på Kulturskolan. Tidigare kostade det 675 kronor per termin och 200 kronor i instrumenthyra per termin att gå på Kulturskolan. Efter Kommunfullmäktiges beslut har avgiften istället varit 200 kronor per termin och instrumenthyran har helt tagits bort.

I en skriftlig lägesrapport säger Kulturskolan att de efter detta sett en "tydlig ökning" av anmälningar från socioekonomiskt svaga områden.

Kulturskolechef Christine Rishaug Hellman ser gärna att de nuvarande avgifter kommer gäller även i fortsättningen.

– Det hoppas jag verkligen! Det har ju såklart diskuterats vilka effekter det har fått och hur man skulle kunna göra det på något annat sätt. Det är ju en dialog vi har både med tjänstemän och politiker. Vi hoppas verkligen att vi får fortsätta för vi ser att det är nödvändigt. Vi ser ju att vi har fått ett större tryck från områden där vi inte har rekryterat lika mycket förr när avgifterna var så mycket högre, säger Rishaug Hellman.

Hon påpekar att de har obligatorisk El Sistema-undervisning för förskole- och skolbarn i de socioekonomiskt svaga områdena men om dessa elever ska kunna gå i den frivilliga musikskoleverksamheten så är de låga avgifterna ett måste menar hon.