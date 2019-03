Ibland kan man undra om vissa kommuner vill locka besökare eller skrämma bort dem. Det har dock blivit lite tristare med åren, i takt med att många kommuner satsat på seriösa platsvarumärken som på något sätt ska fånga in stadens själ eller signum. Det finns emellertid fortfarande många leendeframkallande slogans och det förekommer både sajter och böcker i ämnet.

Ibland är det krystat, ibland nästan självklart, som Hjo med sin "I love Hjo". Och ibland obegripligt, som Fagersta, med "Här får du Livstid", som inte känns särskilt lockande. Nästan lite "Hotel California"-vibbar, "You can check out anytime you like, but you can never leave".

Det finns många slogans med glimten i ögat, som "When in Europe, don't miss Skurup", för även de flesta Skurupbor är nog – och förhoppningsvis – medvetna om att kommunen inte tillhör de mest attraktiva turistmålen i Europa. Vallentuna hade länge en klassiker i sammanhanget: ”Var femte invånare är en häst”. Något som inte visade sig stämma, då Vallentuna efter en närmare granskning inte alls visade sig vara en särskilt häst-tät kommun.

Det fanns en tid när Ödeshög på skyltarna vid E4 marknadsförde sig med här fanns både gratis parkering och systembolag. Ganska sorgligt. Det kändes som ett stort lyft när de lanserade "Den lilla kommunen med de stora möjligheterna". Visst, oklart vilka möjligheterna är, men låter ändå trevligt.

Jag gillade den tidigare sloganen för Vadstena: "Storhet i det lilla". Den väckte flera associationer. Inte minst om stadens karaktär, med innerstadens småhusbebyggelse och de ikoniska byggnaderna: slottet och klosterkyrkan. Den nya "En kreativ historia" känns inte lika klockren, även om jag kan förstå vad man varit ute efter. Språkligt är, i mitt tycke, "Kreativitet och historia" mindre styltigt.

Det är inte ovanligt att städer intill sjö och hav spinner på detta i sin marknadsföring. Som Motala med "Östergötlands sjöstad". Men det är ändå ett väl genomtänkt platsvarumärke, som man lyckats få in i många sammanhang och som passar perfekt för kommunen.

Det finns kommuner som inte försöker glamorisera, som utan krusiduller berättar vad de har att erbjuda. De har visserligen bytt slogan numera, men under en period stoltserade en stad i Sörmland med: "Flen – en kommun".

