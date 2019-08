I vintras stängde Fria Intermilia efter att Skolinspektionen dragit in verksamhetens tillstånd och skolan gått i konkurs. Kommunen erbjöd då plats för eleverna på de kommunala skolorna samtidigt som man tog över förskolan i befintliga lokaler. Sent under våren blev det klart att också skollokalerna ska börja användas i kommunal regi. Då beslutades nämligen att Charlottenborgsskolans verksamhet ska flytta till Fria Intermilias gamla lokaler vid Ekenäs. Orsaken till flytten är att Charlottenborgsskolan i dag har problem med dålig inomhusmiljö och att personal fått problem med luftvägarna efter att ha vistats i lokalerna.

Flytten av verksamhet till Ekenäs är dock inte oproblematisk. Lokalerna behöver renoveras för att passa den kommunala verksamhetens behov.

– Det handlar om en del nya väggar som ska upp och förändringar av köket. Det behöver fräschas upp och byggas om en del för att få in våra köksmaskiner. Vissa delar av brandskyddet behöver också åtgärdas, säger Jonas Larsson, lokalsamordnare på bildningsförvaltningen.

Totalt handlar det om insatser för 5,85 miljoner kronor. I dagsläget står kommunen för de utgifterna enligt ett tilläggsavtal undertecknat av kommundirektör Peter Ingesson.

– Delar av den här kostnaden borde hyresvärden står för, exempelvis vad gäller brandskyddet och underhåll. Därför kommer vi att ta en ny diskussion med fastighetsägaren, säger han.

Att man behövt göra ett tilläggsavtal beror enligt honom på att man först efter att man tecknat hyresavtalet prövat om det exempelvis var möjligt att flytta över köksutrustningen.

– Den slutsatsen som man kan göra nu är att vi behöver nagelfara mer vad vi hyr in innan vi hyr in oss där, säger han.

Har ni inte haft koll på vad ni hyrt för lokal?

– Det här var ett läge som passade utifrån våra tillkommande behov och det skulle lösa mycket i den situationen som vi var i. Men tittar man långsiktigt så brukar ju kommunen välja att bygga själv för då kan vi utforma byggnaden direkt som vi vill ha den, säger Peter Ingesson.

Byggnaden har inhyst en skola. Ni flyttar dit en skola. Varför behöver ni bygga om då för miljonbelopp?

– Vi måste ha lokaler som passar vår verksamhet och som uppfyller våra krav. Det måste vi känna oss säkra och trygga med som kommun, säger Peter Ingesson.