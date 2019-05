Händelsen inträffade den 2 februari 2019. Dagen innan hade mannen köpt en flaska med 70 cl whiskey efter jobbet och drack mellan 35-50 cl. Morgonen efter satte han sig i bilen och backade då in i en bil på parkeringen, mannen hävdar att hans ben hade låst sig. Mannen åkte iväg utan att lämna namn och adress. Under bilfärden låste sig benet på nytt, han körde då in i en häck samt en lyktstolpe. Mannen hade, efter avdrag, 1,10 promille i blodet.

Mannen döms till villkorlig dom med 50 timmar samhällstjänst för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycksplats. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle en månad ha dömts ut.