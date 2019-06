För det ovana örat låter det nästan som att en auktionsutropare är i farten. Men det är Krister Pettersson, "caller" som vant och i takt instruerar dansarna med uttryck som "swing through", "bend the line" "pass through".

Till lördagens dans har det kommit gäster från olika delar av landet. Två gånger per år bjuder Varamon squaredancers in till fest, däremellan åker de själva i väg på olika dansarrangemang.

– Det här är det roligaste som finns i hela världen, säger Maggan Wirebro.

Hon står i köket och brygger kaffe tillsammans med Sonja Lie. Aktiviteten, som är helt drogfri, pågår nästa hela dagen och avslutas med grillning på kvällen. Och det går åt en hel del fika – och massor med vatten.

Maggan har dansat sedan 1994 och berättar att verksamheten i Motala har kurser för både nybörjare och mer rutinerade elever. Att få träffa andra squaredansvänner i samband med större arrangemang tycker hon är jättekul.

– Det skojiga är att möta vänner som man bara träffar när man dansar. Det är ett bra sätt att umgås och man behöver inte bjuda hem någon sedan, säger hon och skrattar.

Själva dansen, förklarar Maggan, är som att lägga ett pussel. Det gäller att själv klara av callerns instruktioner och samtidigt samarbeta inom gruppen, där man alltid är åtta som dansar.

|

Tv-profilen från serien Ullared, Pierre Hildebrand, har dansat sedan han var liten och han skulle gärna vilja se fler medlemmar i Motalaföreningen.

– Det är roligt med amerikansk dans och man skrattar mycket.