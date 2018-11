På söndag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för ett extrainsatt toppmöte om förhandlingarna kring Storbritanniens utträde ur EU.

Tanken är att mötet ska ge politiska klartecken till utträdesavtalet och den gemensamma deklaration om framtida samarbete som ska ligga till grund för kommande förhandlingar om handelsavtal och liknande.

Mötet inleds klockan 9.30 med ett sedvanligt tal från EU-parlamentets talman Antonio Tajani. Därefter håller först de 27 kvarstannande EU-ländernas ledare en egen sittning som beräknas pågå i minst 60–90 minuter. Efteråt får även Storbritanniens premiärminister Theresa May ta plats vid bordet, i ytterligare minst 60 minuter.

Toppmötet beräknas vara slut runt lunchtid på söndag då kommissionsordförande Jean-Claude Juncker och permanente rådsordföranden Donald Tusk håller presskonferens.

Källor: Europeiska rådet, BBC.

Född 1956 i Eastbourne i Sussex. Hennes far var kyrkoherde och hennes mor hemmafru. Tog en examen i geografi från Oxford University 1977. Under studieåren mötte hon sin make Phillip May, de två gifte sig 1980.

Arbetade många år i finansbranschen innan hon gav sig in i politiken. 1997 valdes hon in i parlamentet som ledamot för Konservativa partiet från Maidenhead.

Tog i juli 2016 över premiärministerposten från David Cameron, som avgick efter den brittiska folkomröstningen om brexit. Innan dess var hon inrikesminister, en portfölj hon fick 2010.

Beskrev sig själv som en småtrist och rekorderlig politiker när hon offentliggjorde sin kandidatur till premiärministerposten: "Jag hoppar inte runt mellan olika tv-studior. Jag skvallrar inte om personer under lunchpausen. Jag går inte och dricker drinkar i parlamentspubarna, visar inte mina känslor särskilt ofta. Jag bara ser till att göra det jobb jag är satt att göra", sade hon då.

Har en förkärlek för spännande och chica skor, som brittiska fotografer ofta zoomar in. Tycker också om att vandra i berg, paret May semestrar ofta i Alperna.

Källa: Tmay.co.uk, The Guardian, Biography.com