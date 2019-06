Muhammad Mursi föddes den 8 augusti 1951 i en by i provinsen Sharqiyya och hans pappa var bonde.

Mursi tog examen som ingenjör vid Kairos universitet och doktorerade vid University of Southern California i USA där han också var biträdande professor i början av 1980-talet.

Han klev in i politiken år 2000 när han valdes in i parlamentet som oberoende kandidat under den dåvarande regimens förbud mot Muslimska brödraskapet.

Mursi satt kvar i parlamentet till 2005 och 2006 dömdes han till sju månaders fängelse för att ha deltagit i en demonstration som krävde rättsliga reformer.

2010 blev han talesperson för Muslimska brödraskapet och valdes in i rörelsens politbyrå.

Han greps under demonstrationerna mot den dåvarande envåldshärskaren Hosni Mubarak 2011 men rymde från ett fängelse tillsammans med många andra fångar.

En kompromiss gjorde att Mursi blev Muslimska brödraskapets kandidat i Egyptens första demokratiska presidentval 2012. Han vann valet knappt mot Mubaraks tidigare premiärminister, den impopuläre Ahmed Shafiq.

Han svor att bli "alla egyptiers" president men anklagades snart för att ha svikit idealen i upproret mot Mubarak och för att tillsätta medlemmar i Muslimska brödraskapet på viktiga poster.

Mursis korta tid som president präglades av ekonomisk kris och splittring mellan samhällsgrupper. När han utfärdade ett dekret som i praktiken skyddade hans beslut från rättslig prövning utbröt blodiga protester.

Han avsattes den 3 juli 2013 när försvarsministern och arméchefen, general Abd al-Fattah al-Sisi, tog över. Denne valdes sedan till president året därpå.

Många anhängare till Muslimska brödraskapet dödades sedan i protester mot övertagandet 2013 och många andra fängslades.

Flera rättegångar har hållits mot Mursi som bland annat dömts till 20 års fängelse för beslut om tillslag där demonstranter dödades i december 2012. Han har också dömts till två livstidsdomar för spioneri.

Den 17 juni 2019 kom beskedet att Muhammad Mursi dött efter att ha kollapsat i en rättssal.

Han var gift och hade fem barn och tre barnbarn.

Källa: AFP