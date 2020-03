Coronavirus USA:s smittskyddsmyndighet CDC rekommenderar att alla sammankomster med mer än 50 deltagare ställs in under kommande åtta veckor, rapporterar bland andra CNN. Rekommendationerna gäller dock inte skolors och företags dagliga verksamhet.

Under söndagen meddelades däremot att offentliga skolor i staden New York, med sammanlagt runt 1,1 miljoner elever, stängs på grund av coronavirusets spridning, skriver New York Times.

Jag är verkligen mycket bekymrad över att vi ser en snabb spridning av denna smitta och det är dags att vidta mer drastiska åtgärder, säger New York-borgmästaren Bill de Blasio.

Lärarna uppmanas att återgå till arbetet senare i veckan för att utbildas i hur de ska genomföra distansundervisning framöver.