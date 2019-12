Både kungligheter och presidenter fanns på plats när offren hedrades i Belgien och Luxemburg under måndagen.

Ni kommer alltid att vara våra hjältar, talade Benoit Lutgen, borgmästare i östbelgiska Bastogne.

Här streds det som hårdast under julen för 75 år sedan då Nazitysklands sista stora offensiv inleddes den 16 december 1944 i en förhoppning om att återta Antwerpen och pressa tillbaka de allierade till havet. I stark kyla och intensivt snöfall lyckades dock de inringade amerikanska trupperna hålla stånd i Bastogne, innan det tyska anfallet definitivt slogs tillbaka i januari 1945.

Vid årets ceremonier deltog bland andra kung Philippe av Belgien, storhertig Henri av Luxemburg och USA:s försvarsminister Mark Esper. Men också ett antal tyska krigsveteraner.

Jag är överraskad över välkomnandet från amerikanerna och belgarna. Jag hoppas att den här vänskapen ska hålla i sig länge. Och att vi aldrig ska glömma, säger 95-årige Jürgen Tegethoff till tidningen Le Soir.

"Battle of the Bulge", som offensiven kallas i USA, är ett av de blodigaste i USA:s krigshistoria, med nästan 20 000 döda amerikaner. Totalt dog upp mot 40 000 soldater och 3 000 civila under striderna.