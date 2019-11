Boken, "With all due respect: Defending America with grit and grace", ges ut under tisdagen. Men den har redan rönt stora rubriker i medier i USA.

Enligt Nikki Haley ska händelsen ha inträffat under ett privat möte med den dåvarande utrikesministern Rex Tillerson och den dåvarande stabschefen John Kelly. De båda männen ska vid träffen ha försökt förmå henne att trotsa president Donald Trumps vilja i olika frågor.

"Det var deras beslut, inte presidentens, som bäst tjänade det amerikanska folket, sade de. Tillerson sade att det skulle kosta människor livet om han inte trotsade presidentens order", skriver Haley i sin bok, enligt nyhetsbyrån AP.

"Var stötande"

Exakt vad Nikki Haley ska ha ombetts att göra, eller inte göra, framgår inte av rapporteringen. Haley säger själv att hon blev chockad.

Att underminera en president är verkligen farligt. Det går emot grundlagen och det amerikanska folkets vilja. Det var stötande, säger Haley i en intervju med i en intervju med CBS.

Både Kelly och Tillerson har fått sparken sedan dess. Nikki Haley avgick självmant i slutet av 2018.

Kelly nekar

John Kelly har tillbakavisat Haleys anklagelser om att han ska bett henne att agera i strid med president Donald Trumps vilja.

"Om hon definierar 'motstånd' som en process som säkerställer att presidenten i detalj är medveten om för- och nackdelar – så att han har all information när han fattar beslut – ja, då är jag skyldig", uppger Kelly i en skriftlig kommentar till CBS.

Republikanen Nikki Haley var tidigare delstaten South Carolinas guvernör. Valet att sluta som FN-ambassadör gav upphov till spekulationer om att hon har siktet inställt på presidentvalet 2020, men hon förnekar sådana ambitioner. Hon har dock sagt att hon vill engagera sig i Donald Trumps omvalskampanj.