Stormen Ciara drog under helgen in över brittiska öarna och under söndagen nådde den Danmark. Den danska polisen varnar att det kan vara livsfarligt att ge sig ut längs vattnet. En 41-årig kvinna och en 8-årig pojke som var ute på en pir vid Vorupør på Jylland spolades ut i havet av en våg. De kunde båda räddas, skriver danska medier.

Flyg och färjor har ställts in i Danmark och i södra Norge. Den danska motsvarigheten till Trafikverket uppmanar bilister till vaksamhet vid broöverfarter. Vindkänsliga fordon avråds bland annat från att köra över broarna över Stora Bält och Öresund.

Norska vägar har stängts och på exempelvis E134 vid Haukelifjell måste bilister tillämpa kolonnkörning, det vill säga de får inte köra på egen hand. Vattennivåerna längs kusten väntas bli extremt höga enligt det norska meteorologiska institutet, skriver nyhetsbyrån NTB.

I Perth i Skottland skadades tre personer när delar av ett pubtak rasade i stormen. Och i England har kraftigt regn orsakat översvämningar, bland annat i Yorkshire, skriver nyhetsbyrån AFP.

Stormen som rör sig österut härjar även på kontinenten. I Tyskland och Nederländerna har flera sportevenemang stoppats på grund av ovädret. I Frankfurt har omkring 150 flygavgångar ställts in och Deutsche Bahn meddelar att tågtrafik på längre sträckor ställs in i stora delar av nordvästra Tyskland.