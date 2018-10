LÄS MER:Resenären: "Man sitter ju där man sitter."

Vid 06:00 i morse skulle flyget till Kap Verde avgå, men vid lunchtid på måndagen stod det ännu kvar på Norrköping flygplats.

– Än så länge vet vi bara att det är något teknisk fel på planet. Så det står kvar på plattan här i Norrköping, säger flygplatschef Peter Jansson.

– Så nu avvaktar vi besked om hur flygbolaget vill göra med passagerarna. De kan skicka ett ersättningsplan hit eller så kan resenärerna få åka upp till Arlanda.

Från Norrköping flygplats har man förberett med bussar i fall det skulle bli aktuellt.

Totalt rör det sig om cirka 300 resenärer som drabbats. Nu får de äta lunch på flygplatsen i väntan på besked om vad som ska hända.

Under eftermiddagen väntas besked komma till passagerarna.

Under måndagen kom, enligt en resenär som vi talat med, beskedet att flygningen ställs in och att det inte blir någon avgång till Kap Verde under måndagen. En ny avgångstid förväntades komma under måndagen.

Norrköping flygplats ville vid 13:30-tiden inte uttala sig om vad som kommer hända härnäst, utan hänvisar till att man har samtal med flygbolaget.