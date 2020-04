Vid lunchtid, annandag påsk, var 1025 östgötar bekräftat smittade av det nya coronaviruset. Region Östergötland meddelade samtidigt att ytterligare fyra personer har avlidit det senaste dygnet, till följd av att ha insjuknat i Covid-19.

Sedan påskaftonen har åtta östgötar avlidit av sjukdomen, majoriteten av dem ska vara över 70 år och ha bakomliggande sjukdomar. Sammanlagt har 38 östgötar med covid-19 avlidit.

Antalet rapporterade dödsfall brukar vara något lägre under helgerna, för att sedan öka när det åter blir vardag. Vid Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff meddelade Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, att man ska räkna med en viss eftersläpning av siffrorna efter helgdagarna. Antalet döda i Sverige har varit betydligt lägre under påskhelgen, jämfört med tidigare under april. Man ska därmed tolka siffrorna med viss försiktighet. Sammanlagt har 919 personer i Sverige avlidit i covid-19. Folkhälsomyndigheten rapporterar även att närmare 11000 personer har bekräftats smittade av det nya coronaviruset. Det är en ökning med 500 personer sedan söndagen.

|

Region Östergötlands sjukvårdsledare i tjänst, Ninnie Borendal Wodlin, fick frågan om hon tror att siffrorna för länet kommer att öka efter påskhelgen. På grund av hög arbetsbelastning svarar hon på frågorna via mail.

– Situationen har varit stabil över påskhelgen, och vi hoppas att det fortsätter så, svarar hon.

Antalet smittade ökar konstant i Östergötland. Mellan skärtorsdagen och annandagen hade antalet ökat med 121 personer till 1025 fall. Siffrorna ger inte hela bilden eftersom sjukvården endast testar personer som är i behov av sjukvård samt viss sjukvårdspersonal.

Totalt vårdades 128 personer med bekräftad covid-19 på sjukhus vid 12-tiden under måndagen. På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades 46 patienter på vårdavdelning och 16 i intensivvård. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 51 patienter på vårdavdelning och 13 i intensivvård. På lasarettet i Motala vårdas 2 patienter på vårdavdelning.

Antalet som vårdas på sjukhus har varit relativt konstant under en period, en situation som kan betraktas som gynnsam för sjukvården.

– Ja, vi är försiktigt positiva i nuläget, men vi måste fortsätta att följa utvecklingen noggrant även fortsättningsvis, säger Ninnie Borendal Wodin.