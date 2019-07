Om det är svårt? Att stå upp på en bräda och paddla alltså.

Nej, inte om man frågar Sara Hammarhagen som fastnade för och på SUP-vågen redan för ett par somrar sedan.

– Bara man hittar balansen. Det kan ta en liten stund innan man kommer in i gunget på vattnet. Sedan är det inga problem. Bara härligt, säger hon och sjösätter sin uppblåsbara bräda från bryggan.

Sedan 2010 bedriver Ostkustenkajak sin verksamhet vid KustCamp Ekön strax innan man kommer fram till Fyrudden. Läget är förstklassigt för alla former av aktiviteter till sjöss. Havet och Gryts skärgård öppnar sig inbjudande utanför viken och vågorna leker mellan de närmaste kobbarna. Rena drömmen och kajakfolket har också sedan länge mutat in just de här vattnen. Nu får de viss konkurrens – bara viss, kajak är fortfarande störst – av de som paddlar stående.

Som Sara Hammarhagen.

Nu kommer hon snabbt in i det omtalade gunget och rör sig ut på fjärden i god fart. Det ser, från land, stabilt ut men kräver en viss parering med kroppen under resans gång.

– All träning där det blir det minsta instabilt är väldigt bra träning, säger hon.

– Att paddla är för mig oerhört avkopplande samtidigt som det erbjuder bra träning för hela kroppen. När du får upp farten och hänger med i vågorna går det också ganska fort.

Redan på 1980-talet gjorde sig Christian Swanson känd som en av de första som lanserade dåtidens fluga, windsurfingen, i Norrköping. Han drev egna windsurfingskolor i Lindöhamnen. Nu har han Ostkustenkajak och satsar på uthyrning, kurser och turer. SUP-brädorna är ett ganska nytt, men snabbt växande, inslag i verksamheten.

– Våra kajaker utgör fortfarande kärnverksamheten, säger han.

– Men att paddla stående börjar komma mera och mera. Som stående på en bräda får man en annan vy och upplevelse jämfört med att sitta i en kajak i höjd med vattenytan. Det är en mäktig naturupplevelse. De uppblåsbara SUP-brädorna har samtidigt gjort det hela mycket enklare. De går att stuva ned i ryggsäcken. Jag skulle tro att 80 procent av alla "boards" som säljs i dag är uppblåsbara.

Under sina år i kanotbranschen har Christian Swanson sett hur paddlingen delvis har förändrats. Från nördig grabbsport till en aktivitet för hela familjen. Många uthyrare är också måna om att lansera kajaken som ett enkelt, smidigt och säkert sätt att upptäcka skärgårdens allra innersta skrymslen. Förutom SUP:en har även yogaturerna i kajak blivit populära. Sara Hammarhagen ledde flera turer förra sommaren och kommer att göra samma sak.

– Vi paddlar ut till någon lämplig ö framåt kvällen, berättar hon.

– Där går vi iland med våra yogamattor och kör ett pass på klipporna. Är det vindstilla blir avkopplingen total i solnedgången. En skön kontrast till de stressiga liv som många har i dag.

Kanotuthyrningens högsäsong är kort. Kort men intensiv. Från mitten av juli och fyra veckor framåt är det full fart. Sedan klingar det hela av tämligen dramatiskt. För Christian Swanson, som kör sin verksamhet året runt, är det en utmaning att förlänga säsongen.

– Tyskarna har andra semestertider än vi svenskar och det är bra. Det gör säsongen längre. Samtidigt är vi extremt väderberoende. Förra sommaren var fantastisk.

Lätt att förstå, nära vattnet känns hettan mindre het.