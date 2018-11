Följande politiker är valda till regionstyrelsen under de kommande fyra åren: Kaisa Karro (S) ordförande, Alexander Höglund (L) 1:e vice ordförande, Marie Morell (M) 2:e vice ordförande, Agneta Niklasson (MP) 3:e vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter: Darko Mamkovic (SD), Tomas Idenås (S), Maria Almesåker (M), Malin Östh (V) Kerstin Sjöberg (C), Stefan Redéen (KD), Christina Hasselrot (S), Per Jameson (M), Göran Hargestam (SD),, Hans Elf (S), Fia Storkull (S), Monika Gideskog (M), Jörgen Olofsson (M).. Ersättare: Anna-Lena Svenson (S), Oscar Strömblad (M), Rickard Svensson (SD), Miko Månsson (S), Anna Nilsson (M), Jessica Eek (V), Anders Monemar (C), Anders Eksmo (KD), David Ergûl (S), Margareta Fallsvik (L), Robert Damberg (MP).