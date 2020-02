Trafikverket har förberett sig inför stormen, och ställer in trafiken på en mängd tågbanor som inte är "trädsäkrade". Först vid 14-tiden på måndagen räknar Trafikverket med att tågen kan börja gå igen på de inställda sträckorna, om inte några träd fallit över rälsen. Stambanorna kommer dock att trafikeras som vanligt, om inget inträffar.

Trafiken är inställd på följande tågbanor:

Bohusbanan Uddevalla - Strömstad, Kinnekullebanan Håkantorp - Gårdsjö, Viskadalsbanan Herrljunga - Borås samt trafik på sträckan Borås - Varberg, inställd trafik från klockan 12 på söndagen.

Tjustbanan mellan Linköping och Västervik, inställd trafik från klockan 16.00.

Rååbanan Helsingborg - Eslöv, Ystadbanan Malmö - Simrishamn, Västkustbanan Helsingborg - Ängelholm, sträckorna Halmstad - Värnamo samt Jönköping - Nässjö, inställd trafik från klockan 18 på söndagen.

Gotlandstrafiken påverkas av de hårda vindarna under eftermiddagen, och Destination Gotland har gjort förändringar i turlistorna, och också ställt in trafik under kvällen. En rad avgångar berörs, enligt Destination Gotland har passagerarna som berörs underrättats.

Flygtrafiken påverkas inte, än så länge, men Swedavia följer utvecklingen.

Källa: Trafikverket, Destination Gotland, Swedavia