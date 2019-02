– Det här är ju naturligtvis allvarligt men man har ju svårt att tro att Swedbank aktivt deltagit i något sådant här. Vi vet inte så mycket än, men nu ska det utredas av Finansinspektionen i både Sverige och Estland. Vi har fortsatt stort förtroende för Swedbank och dess vd Birgitte Bonnesen, säger Kinda-Ydre Sparbanks vd Johan Widerström.

Det var i veckans "Uppdrag granskning" i SVT som det avslöjades att det slussat 40 miljarder kronor mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

– Det här är inte alls de värderingar som Swedbank står för. Är det som det har avslöjats är det väldigt illa, säger Johan Widerström.

Kinda-Ydre Sparbank är en av ett 60-tal fristående banker i landet och som har ett visst samarbete med Swedbank.

– Ja, det stämmer. Tillsammans så äger vi fristående banker tio procent i Swedbank. Vi köper in IT-tjänster och har en del utvecklingsfrågor tillsammans, säger Johan Widerström.

Någon penningtvätt på den lokala banken förekommer inte säger Johan Widerström:

– Nej, vi har ett väldigt bra bevakningssystem. Vi som fristående bank kollar hela tiden så att inga oegentligheter förekommer. Vi ställer frågor så fort vi misstänker något.

Om det skulle förekomma någon form av ekonomisk brottlighet så ska sparbanken direkt anmäla detta till finanspolisen.

– Så är det, vid minsta lilla misstanke ska vi anmäla. Kommer det in en kund med låt oss säga 20 000 kronor och sätta in på ett konto måste vi få se ett kvitto på var pengarna kommer ifrån. Finns det inget kvitto kan vi vägra sätta in pengarna på ett konto. Egentligen kan beloppet vara mycket mindre än så, säger Johan Widerström.

På Kinda-Ydre Sparbank finns en insättningsautomat som har en begränsad insättningsnivå.

– Man kan sätta in max 10 000 kronor i veckan. Sätter någon in mycket pengar så ringer vi och kollar vad det handlar om, säger Johan Widerström.

I höstas när det uppdagas att Danske Bank har varit föremål för penningtvätt för hisnande 2000 miljarder kronor sa Swedbanks vd Birgitte Bonnesen att något sådant inte förekom i hennes bank. Efter SVT:s avslöjande så har Bonnesen fattat beslut om att tillsätta en extern utredning efter SVT:s avslöjande om misstänkt penningtvätt.

– Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av bankens viktigaste frågor, skriver Bonnesen i ett pressmeddelande.