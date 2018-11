– Vi tyckte att vi hade kört hackathons så länge att de inte gick att utveckla mer. Framför allt var deltagarna väldigt tekniskt inriktade, som programmerare och liknande. I stället har vi frågat företagen i parken vilka problem och utmaningar de har. Och det svaren har gemensamt är hållbarhetsfrågor. Eller som företaget Nira dynamics uttryckte det: ”Vi kan utveckla teknik, men vi är inte lika bra på att rekrytera kvinnliga medarbetare”, säger Lena Miranda, vd för Science park Mjärdevi.

Nu använder man erfarenheterna från East Sweden hack och gör ett helt nytt koncept. Man låter helt enkelt företag i parken beställa ett ämne som man vill ha snabbutrett. Science park-organisationen står för arrangemanget och rekryteringen av kompetens.

– Men vi kopplar det till FN:s 17 mål om hållbarhet, eftersom vi vet att de handlar om globala utmaningar som företagen i hela värden står inför.

Med start på fredagskvällen och under det stora evenemanget "From Vallastaden with love i helgen" kommer det därför att sitta 20 specialrekryterade personer med vitt skilda kompetenser – allt från affärsutveckling till teknik – och lösa problemet med att rekrytera fler kvinnor till teknikföretag. Det är Nira Dynamics som har beställt själva jobbet, och äger därför resultatet under den första tremånadersperioden efter evenemanget, som också finansieras av Nira.

– Vi kallar konceptet för ”Global impact jam”. Problemen som ska lösas ska vara kopplade till globala hållbarhetsfrågor. Det här är första gången vi gör detta, men nu hoppas vi på att flera företag vill beställa ett Global impact jam, för att lösa en specifik fråga hos dem, säger Lena Miranda.