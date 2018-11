Hittills har totalt 21 ledamöter från Konservativa partiet gått ut öppet med att de har lämnat in skriftliga missnöjesförklaringar mot May, enligt Reuters sammanställning. Runt tio av dem lämnades in eller offentliggjordes under torsdagen och fredagen – efter det att May presenterat det omstridda utkastet till det avtal som ska föra Storbritannien ur EU.

Missnöje med avtalet fick självaste brexitminister Dominic Raab och tre andra regeringskollegor att avgå under torsdagen. Samtidigt lovade ilskna parlamentsledamöter från olika partier att sänka uppgörelsen.

Om totalt 48 ledamöter – eller fler – lämnar in missnöjesförklaringar väcks en misstroendeomröstning mot premiärministern. Där krävs att en majoritet av Konservativa partiets ledamöter, minst 158 av 315, röstar emot May för att hon ska tvingas bort.

Modern Chamberlain

Det är oklart hur många missnöjesförklaringar som kommit in, men troligen är det fler än 21, då ledamöter kan välja att tiga om sina brev. Enligt uppgifter till Sky News har Konservativa partiets inpiskare – vars uppgift är att skapa ordning i leden – sammankallats för ett möte i parlamentet för att förbereda sig på en eventuell strid om ledarskapet.

Under fredagen fortsatte May dock att försvara sin brexitstrategi i en intervju med radiokanalen LBC. Där tvingades hon även svara på den hånfulla frågan om huruvida hon är en modern Neville Chamberlain.

Nej, det är jag inte och anledningen är denna: vi kommer inte att vara bundna i evighet till något som vi inte vill ha, svarade premiärministern enligt Reuters.

Barclay ny brexitminister

Den hårt kritiserade brittiske premiärministern Neville Chamberlain är kanske mest ihågkommen för att, efter ett möte med Hitler 1938, ha försäkrat att nazistledaren inte hade några krigsavsikter. När kriget bröt ut avsattes han och efterträddes av Winston Churchill.

May har nu utsett Stephen Barclay, i dag biträdande hälsovårdsminister, till landets brexitminister efter Dominic Raab. En stor uppgift för Barclay, som röstade för att lämna EU i folkomröstningen 2016, blir att baxa regeringens brexitförslag genom parlamentet. Samtidigt blir hans uppdrag olikt Raabs på så sätt att Barclay mer ska fokusera på att öka Storbritanniens interna beredskap att lämna EU.

Den tidigare inrikesministern Amber Rudd tar över som arbetsmarknadsminister efter Esther McVey som också avgick på torsdagen.