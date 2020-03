Jag hör er och jag vet vad som står på spel, sade Biden till Sanders unga anhängare när han segertal ade.

USA:s förre vicepresident lovade att samla Demokratiska partiet inför höstens valdrabbning mot president Donald Trump.

Jag vet vad vi måste göra. Vårt mål som kampanj och mitt mål som presidentkandidat är att ena detta parti och sedan nationen.

Fört in passion

Anförandet hölls via videolänk från Bidens hem i Delaware. Det nya coronaviruset gör att alla former av valvakor och kampanjmöten har ställts in. En allvarlig Biden noterade att han och Sanders "må ha olika taktik" men underströk att målen när det gäller viktiga frågor – som överkomlig sjukvård, inkomstskillnader och kampen mot klimatförändringarna – är gemensamma.

Senator Sanders och hans anhängare har fört med sig en anmärkningsvärd passion och ihärdighet för dessa frågor, sade Biden i vad som är att betrakta som en utsträckt hand till motståndaren.

Några timmar senare meddelade Sanders kampanjchef Faiz Shakir att Vermontsenatorn ska "hålla samtal med anhängare och utvärdera sin kampanj". I det omedelbara nuläget uppges dock Sanders vara koncentrerad på regeringens respons på virusutbrottet. Det stod även i fokus när Sanders talade tidigare på valkvällen.

En ekonomisk kollaps som kommer att påverka tiotals miljoner arbetare väntar, varnade han via videolänk.

Båda de demokratiska aspiranterna har varit skarpt kritiska mot Vita husets virusrespons, i synnerhet att det tagit så lång tid att få ut virustester till delstaterna.

Ointagligt försprång?

Joe Biden verkar ha vunnit med stora marginaler. Detta främst i Florida (62 procent mot Sanders 23 procent), men även i Illinois och Arizona. Primärvalet i Ohio ställdes in på grund av coronaviruset. Därmed har Biden i nuläget 1 147 delegater av de 1 991 som krävs för att säkra presidentkandidaturen. Sanders har stöd av 861 delegater.

Även om Bernie Sanders vinner samtliga primärval som väntar senare i vår det nästan omöjligt för honom att ta igen Bidens delegatförsprång. Frågan är därför hur han vill använda sin position. Vissa anhängare anser att Sanders bör vara kvar i kampen så länge som möjligt för att sakpolitiskt pressa Biden mot den politiska vänstern. Men det finns höjdare inom partiet som anser att han bör kasta in handduken.

Det är över. I kväll är (primär-)valen över, säger David Axelrod, tidigare chefsstrateg för och rådgivare till president Barack Obama, till nyhetskanalen CNN.

Trump klar

Parallellt med de demokratiska primärvalen hölls republikanska. I och med dem säkrade president Donald Trump tillräckligt många delegater för att få bli sitt partis kandidat i höstens val. Det var dock bara en formsak, ingen republikan har på allvar utmanat presidenten.