Det har blåst riktigt mycket i Norrbottensfjällen under torsdagskvällen och natten och vindar på 36 meter per sekund har uppmätts. Efter en något lugnare fredag drar hårda vindbyarna in på nytt över området under natten till lördag – nu ännu kraftigare.

Vinden kommer att öka i fjällen under natten och når sedan kulmen någon gång eftermiddag, för att sedan börja avta under kvällen och natten till söndagen. Västerbottens kustland får det som blåsigast under kvällen, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.

"Obefintlig sikt"

Det djupa lågtrycket, som har fått namnet Julia, drar in i norra Norrland och rör sig sedan österut under lördagen. SMHI har utfärdat klass 2-varningar för såväl i Norrbottens fjäll- och inland som för Västerbottens fjäll- och inland. Som blåsigast blir det i norra Lapplandsfjällen där vinden kan nå orkanstyrka, med en medelvind på minst 33 meter per sekund.

En klass 2 orkan är den högsta klassen vi har på varningar. Det är riktigt besvärligt väder och i kombination med snöfallet kan det bli obefintlig sikt och svårt att gå upprätt, säger Andersson.

Deltagare och besökare vid pågående alpina VM i Åre ser ut att få huka sig i blåsten och sportlovslediga i fjällen uppmanas hålla sig inomhus. "Gå inte ut på fjället!", skriver Krisinformation.se på Twitter.

Även bilförare bör undvika att ge sig ut på vägarna i största möjliga mån.

Om man verkligen måste ta bilen handlar det i grund och botten om att sänka hastigheten. Vid sådant här väder minskar sikten och då gäller det att vara väldigt uppmärksam på väglag och sina medtrafikanter, säger Joanna Ljunggren, presstalesperson vid Trafikverket.

Lugnare i övriga landet

Sett till övriga delar av landet blir det en betydligt lugnare helg.

Som det ser ut nu går lågtrycket över nordligaste Skandinavien. I övriga landet har man lite byig vind men det är inte upp till någon varningsnivå, säger Lovisa Andersson.

Lördagen bjuder på de största solchanserna i både Götaland och Svealand och temperaturerna blir milda i hela landet.

Men på söndagseftermiddagen kommer det in kallare luft. Man kommer att märka att det blir kyligare i hela landet. I norr blir de minusgrader, och bara någon enstaka plusgrad i Svealand. I Götland blir fortfarande på plus.