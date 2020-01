Världshälsoorganisationen WHO i Genève klassar spridningen av viruset som ett internationellt hälsonödläge. WHO tvingades till åtgärden sent på torsdagen sedan både spridningen och antalet smittade ökade: närmare 10 000 fall har bekräftats runt om i världen, de allra flesta i Kina.

Hittills beräknas antalet dödsfall på grund av coronaviruset vara drygt 210 När sars rasade som värst för 19 år sedan var 8 100 smittade. Dödstalet stannade vid 774.

Reagerade för sent

Men den officiella siffran över smittade kan vara för låg, tror forskare på University of Hongkong enligt brittiska BBC. Antalet kan vara så många som 75 000 bara i Wuhan, där coronaviruset först upptäcktes, enligt beräkningar baserade på matematiska modeller om hur många som kan ha blivit smittade.

WHO och dess generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus understryker att Kina delar med sig av information och samarbetar i försöken att stoppa virusspridningen.

Men kommunistledaren i Wuhan säger till statliga CCTV att restriktioner mot resor och transporter borde ha införts minst tio dagar tidigare än vad som skedde:

Epidemin kunde ha minskats något och inte nått sin nuvarande styrka, säger den regionale partichefen Ma Guoqiang.

Beräkningar från University of Hongkong gör gällande att epidemin för närvarande fördubblas på en vecka. Flera större kinesiska städer kan ha fått in tillräckligt med virus för att skapa lokala epidemier.

Stora städer utanför Kina med täta transportkopplingar till Kina kan också få epidemiska utbrott på grund av spridning innan symptom har visat sig. Det kan ske om inte omfattande hälsoinsatser görs både bland populationen som helhet och på individnivå, säger professor Joseph Wu på universitetet till BBC.

Fler länder drabbade

Flera länder rapporterar nya fall. Förutom Sverige bekräftar Storbritannien, Ryssland och Italien att personer smittats. Detta fogas till fall där smittan spridits av människor på plats, och som inte kommit resande från Kina.

Men trots att WHO beslutat att klassa spridningen som ett internationellt hälsonödläge anser organisationen att gränser bör hållas öppna och att människor och handel bör fortsätta som vanligt. En anledning är att försöka undvika att människor tar sig emellan länder på alternativa sätt och på så vis undviker att kontrolleras för symptom.

Européer flygs hem

Antalet personer som avlidit i sjukdomen som viruset orsakar är uppe i 213, meddelar Kinas myndigheter. Nästan alla nya dödsfall, 42 av 43, registrerades i den värst drabbade Hubeiprovinsen på fredagen.

Samtidigt bekräftades närmare 2 000 nya sjukdomsfall vilket innebär att den totala siffran över smittade officiellt nått 9 709 i Kina och fler än 140 i resten av världen.

Flera länder fortsatte evakueringarna från staden Wuhan av sina medborgare på fredagen.

Kinas utrikesdepartement i sin tur för hem invånare till Hubeiprovinsen från utlandet med chartrade flygplan sedan flera flygbolag har ställt in sin trafik till Kina.

Med tanke på de praktiska svårigheter som kinesiska medborgare från Hubei, särskilt Wuhan, har mött utomlands, har den kinesiska regeringen beslutat att skicka charterflyg för att ta dem tillbaka till Wuhan så snart som möjligt, säger en talesperson för utrikesdepartementet.

Flera av Kinas provinser – Shandong i öster, centrala Henan och Heilongjiang i nordöst – uppmanar företag att skjuta på jobbstarten efter den kinesiska nyårsledigheten, till den 10 februari, för att förhindra spridningen av viruset, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina.