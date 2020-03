De nya valmaskinerna är en intressant mix mellan gammalt och nytt. I en informationsfilm från delstatens valmyndighet skrivs först en valsedel ut via en pekskärmsbaserad maskin som står i röstbåset. Valsedeln matas sedan in igen i maskinen och väljaren gör sina val på skärmen. Därefter skrivs valsedeln ut igen och den nu färdigifyllda valsedeln skannas sedan in och hamnar därmed i urnan.

Men flera av maskinerna har krånglat under valdagen, inte minst i distriktet Richland, enligt valkommissionens talesperson Chris Whitmire. Det är i sig inte oväntat med ny teknik, men i Richland var de ovanligt många.

Det är något vi måste titta på varför så många inte fungerade. Det skulle verkligen vara ett problem i november (när presidentvalet hålls), säger Whitmire till tidningen The State.

Efter att en tekniker undersökt maskinerna ska de flesta ha fungerat igen. Systemet infördes förra året till en kostnad av 51 miljoner dollar, motsvarande nästan en halv miljard kronor.

Tidigare under nomineringsprocessen har rösträkningen i Iowa krånglat betydligt. Det tog tre dagar innan de var färdigräknade, vilket bland annat president Donald Trump återkommande hånat.