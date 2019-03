Manliga cancerpatienter som genomgår strålbehandling och cellgifter riskerar att bli infertila och kan därför välja att frysa ner sin sperma innan behandlingen påbörjas. Samma möjlighet finns inte för cancersjuka barn, som ännu inte börjat producera sperma.

Men i och med födelsen av apungen Grady har ett nytt hopp tänts, rapporterar National Geographic.

Läkare och forskare vid National primate research center i den amerikanska delstaten Oregon har för första gången lyckats göra en apa gravid med hjälp av nedfrusna testikelvävnader från en unge, visar en studie som publicerats i tidskriften Science. …

Forskarna frös ner testikelvävnader från flera apungar under ett halvår, i väntan på att aporna skulle bli könsmogna. Testikelvävnaden fördes sedan in under apornas hud, där den fick mogna med hjälp av kroppens naturliga hormoner under ett år. När transplantaten avlägsnades hade de producerat sperma som sedan med framgång användes för att befrukta ett ägg från en rhesusapa.

"Det är en milstolpe för vidare klinisk tillämpning“, säger den belgiska läkaren Christine Wyns som arbetat med studien.

Trots det goda resultatet är det en bit kvar innan samma metod kan användas på människor. Flera aspekter måste undersökas närmare, så som påverkan på fostret och om resultatet blir detsamma utan att testiklarna opereras bort, vilket var fallet i den aktuella studien.