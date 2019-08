Epstein hittades på lördagsmorgonen livlös i sin cell i häktet på Manhattan och dödförklarades på sjukhus. Flera utredningar har inletts kring dödsfallet.

Efter ett tidigare självmordsförsök i juli hade Epstein placerats under särskild övervakning. När beslut togs att det inte längre var nödvändigt bestämdes att han skulle få tillsyn en gång i halvtimmen. Men den rutinen följdes inte under natten innan han hittades livlös, rapporterar The New York Times , med hänvisning till icke namngivna källor.

Dessutom ska mannen som han delade cell med ha flyttats, vilket gjorde att Epstein var ensam i cellen, något som också strider mot de vanliga rutinerna, enligt flera källor.

Uppsatta personer namngavs

Epstein satt häktad misstänkt för att ha utnyttjat ett stort antal unga flickor sexuellt, några endast 14 år gamla i början av 2000-talet.

Dagen innan han dog släpptes domstolsdokument från 2017. De rörde en uppgörelse i rätten med en kvinna som misstänktes ha hjälpt Epstein att rekrytera underåriga. I dokumenten namngavs en rad andra prominenta personer i Epsteins vänkrets som kvinnan ska ha tvingats ha sex med. De har alla nekat till anklagelserna.

Spekulationerna om att andra mäktiga män skulle kunna dras in i den sexbrottshärva som Epstein var på väg att ställas inför rätta för har lett till konspirationsteorier om att starka krafter därför försökte röja honom ur vägen.

USA:s president Donald Trump har retweetat flera sådana konspiratoriska inlägg, som kopplade företrädaren Bill Clinton och Demokraterna till Epstein-härvan.

Kräver rättvisa

Åklagaren bakom åtalet mot Epstein har försäkrat att utredningen fortsätter. Och advokater som representerar miljardärens offer försäkrar att hans död inte kommer att hindra dem från att ställa hans eventuellt medskyldiga inför rätta.

Epsteins död är inte slutet, det är bara en ny början, säger Kimberley Lerner, som företräder en av de utsatta kvinnorna, till The Washington Post.

Det finns ett helt nätverk som gjorde det möjligt och tillät detta att hända och det är dags att alla som var del av det här ställs till svars, fortsätter hon.

Hennes klient, som anklagade Epstein för att han våldtagit henne när hon var 15 år, har gjort ett eget uttalande: "Vi måste leva med ärren efter hans handlingar i resten av våra liv, medan han aldrig behöver möta konsekvenserna av de brott han begick och den smärta och det trauma han utsatte så många människor för".