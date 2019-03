Lilla Ockelbo i Gävleborgs län ligger alltså i topp på listan över högst andel skilsmässor i relation till befolkningen: 3,7 skilsmässor per 1 000 invånare. Ockelbo följs av Gnesta och Sundbyberg, med vardera 3,6 skilsmässor per 1 000 invånare. Färsk statistik från SCB visar samtidigt att Nordmaling i Västerbotten har den lägsta frekvensen: 0,8 skilsmässor per 1 000 invånare.

Mest giftaslystna under fjolåret var man i grannkommunerna Solna och Sundbyberg, med 7,0 respektive 6,7 giftermål per 1 000 invånare. Trea var Arjeplog i Norrbotten och värmländska Eda med 6,4 giftermål.

SCB:s statistik visar också att Sverige växte med närmare 64 000 hushåll i fjol, till totalt 4 657 000. Däremot minskade den genomsnittliga hushållsstorleken, från 2,2 personer per hushåll till 2,19 i fjol. Antalet hushåll ökade därmed snabbare än befolkningen, enligt SCB.

Statistiken visar också att antalet personer som fick svenskt medborgarskap minskade för första gången sedan 2014. Under fjolåret fick drygt 63 800 personer svenskt medborgarskap, en minskning med drygt 5 000 personer.