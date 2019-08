Wikipedia drivs av den USA-baserade Wikimedia Foundation och fler än 250 000 människor bidrar med innehåll på fler än 300 språk. Wikipedia har 6 000 besök varje sekund och mer än 85 procent av artiklarna är skrivna på ett annat språk än engelska.

Totalt sett finns det 3,7 miljoner Wikipedia-artiklar på svenska. Det gör den svenskspråkiga versionen av Wikipedia till den tredje största.

Under första halvan av 2019 har svenska Wikipedia haft fler än 90 miljoner sidvisningar per månad och under hela förra året var antalet sidvisningar 1,1 miljarder.

Under juni och juli 2019 var detta de mest besökta Wikipedia-sidorna på svenska:

Tjernobylolyckan (361 087 sidvisningar)

Lista över namnsdagar i datumordning (132 456)

Sverige (128 809)

Midsommar (119 943)

Kosovare Asllani (115 060)

Lista över namn på bröllopsdagar (113 552)

Nyamko Sabuni (111 568)

Sveriges damlandslag i fotboll (110 547)

Sveriges nationaldag (108 831)

Lista över Sveriges kommuner (93 483)

Källa: Wikimedia

De personer som eftersöktes mest på svenska Wikipedia under juni och juli 2019:

Kosovare Asllani (115 060)

Nyamko Sabuni (111 568)

Cameron Boyce (72 030)

Greta Thunberg (70 108)

Caroline Seger (65 223)

Lotta Schelin (63 684)

Stefan Eriksson, född 1961 (59 517)

Ted Bundy (57 251)

Roger Federer (55 509)

Asap Rocky (54 661)

Källa: Wikimedia