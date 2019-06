Den 19 december 2019 gav sig hundratals demonstranter ut på gatorna i Atbara och andra städer för att protestera mot en tredubbling av brödpriset efter avskaffade livsmedelssubventioner. Vid det laget hade landet redan haft underskott på bröd i tre veckor, mitt under kraftig inflation.

Protesterna spreds till huvudstaden Khartum och andra städer. Demonstranterna skanderade "frihet, fred, rättvisa" och krävde regimens fall. Polis och militär kallades in mot demonstranterna och flera personer dödades.

Den 11 april avgick president Omar al-Bashir, som styrt Sudan sedan en militärkupp för trettio år sedan, och ersattes av en militärjunta som har sagt att den tänker sitta kvar under en övergångsperiod. Förhandlingar inleddes mellan militärrådet (TMC) och proteströrelsen, ledda av paraplyorganisationen Forces for Freedom and Change. Men förhandlingarna slog i en vägg när rörelsen krävde civilt styre och parlament, medan militären ville bevara sin majoritet i regeringen. Som svar utbröt en sittstrejk framför arméns högkvarter i Khartum.

Militären försökte vid flera tillfällen förmå demonstranterna att avbryta sin sittstrejk och sluta blockera transportvägarna till Khartum. Under maj dödades fem personer och flera skadades i samband med protesterna.

Den 1 maj gav Afrikanska unionen militären en tidsfrist på 60 dagar för att lämna över makten till en civil övergångsmyndighet och hotade med uteslutning om fristen inte hålls.

I slutet av maj bröt förhandlingarna mellan juntan och demonstranterna samman helt. Parterna hade kommit överens om att en treårig övergångsregering ska bli nästa steg och att den ska följas av fria demokratiska val.

Den 3 juni öppnade soldater eld mot demonstranter som deltog i sittprotesten i Khartum. Enligt läkare med kopplingar till oppositionen dödades runt 120 personer, medan myndigheterna gör gällande att det är över 60. Många kvinnor våldtogs. Förhandlingarna har inte återupptagits sedan dess, trots uppmaningar från militären.