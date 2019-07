Det är på måndagsförmiddagen fortfarande oklart om söndagens skjutningar i Blackeberg, Sollentuna och Kallhäll i Stockholmsområdet har något samband.

Frågan är ytterst relevant, och jag är övertygad om att utredarna håller på och kontrollerar det. Jag har inga sådana uppgifter, sade polisens talesperson Ola Österling natten till i dag.

Det första larmet kom strax efter 18 på söndagskvällen, där polis kallades till Sollentuna efter larm om skottlossning. Två personer bekräftades skottskadade, varav en man i 20-årsåldern senare avled på sjukhus.

Vid 19.30-tiden kom nästa larm om skottlossning, den här gången i Kallhäll, där en person blivit skjuten i benet. Personen fördes senare till sjukhus med allvarliga skador.

Strax före klockan 23 på söndagskvällen ägde ytterligare en skottlossning rum, där en person avled på sjukhus efter att ha skjutits vid ett flerbostadshus i Blackeberg.

Extra poliser kallas in

Polisinsatser har pågått under natten, bland annat genom förhör via dörrknackning. Under måndagen har extra poliser kallats in i trygghetsskapande syfte till områdena där skjutningarna skett, skriver polisen på sin hemsida. Samtidigt efterlyser polisen information om gårdagens händelser.

Skjutningarna klassas av polisen som en "särskild händelse", vilket innebär att den ska hanteras utanför ordinarie verksamhet, och bland annat möjliggör extra resurser.