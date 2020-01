Sultan Qabus bin Said Al Said föddes den 18 november 1940. Han tog den 23 juli 1970 makten från sin far, den bakåtsträvande sultanen Said bin Taimur, som sedan sitt makttillträde 1932 nästan helt hade isolerat Oman från omvärlden.

Under sultan Qabus tid vid makten, nära 50 år, har Oman moderniserats, men inte demokratiserats.

Sultanen styr enhälligt sultanatet, och är själv utrikes-, försvars- och finansminister samt riksbankschef. Reportrar utan gränser placerade i sitt pressfrihetsindex i fjol Oman som land 132 av 180 och under 2017 sattes landet upp på EU:s "svarta lista" över länder och jurisdiktioner som inte anses samarbetsvilliga i skattefrågor.

Men det lilla sultanatet ligger strategiskt viktigt vid Hormuzsundet och delar på inloppet till Persiska viken med Iran.

Sultan Qabus försökte upprätthålla goda relationer till samtliga grannländer och landet har tidvis haft en medlarroll i regionen, inte minst när det gäller konflikter med Iran.

Sedan 1980 har landet också ett nära militärt samarbete med USA, som har krigsmateriel i förvar i Oman och rätten att använda sultanatets flygbaser. I mars förra året signerade Oman och USA ett nytt ramavtal som syftar till att stärka de militära banden länderna emellan.

Källa: Landguiden/UI, TT