På onsdagen uppgav Region Östergötland att 464 personer i länet konstaterats vara smittade. Folkhälsomyndigheten uppgav samtidigt att länet hade 449 sjukdomsfall. Skillnaden tros bero på en viss eftersläpning i redovisningen till myndigheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten hade Östergötland på onsdagen 96,5 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Stockholm, som i den offentliga diskussionen pekas ut som det värst drabbade området, hade på onsdagen 93,6 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Även Södermanland har drabbats relativt hårt med 92,8 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

Skåne och Västra Götaland har, enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter, ännu så länge färre konstaterat smittade i förhållande till folkmängden. I Skåne uppgick antalet smittade på onsdagen till 21,1 per 100 000 invånare och i Västra Götaland uppgick antalet smittade till 24,7 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

I Jämtland, med skidorten Åre, hade på onsdagen 62,7 fall per 100 000 invånare.

Tidigare i veckan uppgav Rickard Lundin, sjukvårdsledare i den regionala sjukvårdsledningen i Region Östergötland, att en förklaring till situationen i Östergötland är att många av invånarna pendlar till jobb utanför länet.

– Vi ser att vi i jämförelse med vissa andra län har en högre takt i antalet insjuknade. En av teorierna är att vi är ett län mitt i landet där många pendlar till andra regioner som till exempel Stockholm.

På onsdagen uppgav Socialstyrelsen att Region Östergötland kommer att få stöd med 20 000 munskydd.