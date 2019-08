Hälsa Fler än dubbelt så många människor har smittats av harpest under 2019 som under hela förra året, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har tagit emot 212 anmälningar hittills i år. Ökningen har framför allt skett i slutet på juli och i början på augusti. Under sommaren har rapporter om harpest kommit in från olika delar av landet. Det rör sig om betydligt fler smittade än under ett medelår.

Sjukdomsfallen har främst rapporterats in från Dalarna, Gävleborg och Örebro län men under den senaste veckan har det även skett en ökning i Västerbottens län och Norrbottens län.

Ytterligare ökning är att vänta, eftersom sjukdomen brukar vara som störst under september. Harpest sprids vanligtvis till människor via insektsstick och fästingbett. Därför kan det vara bra att skydda sig genom att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel.

2015 hade Sverige ett stort utbrott av harpest där 859 personer i hela landet drabbades, varav 582 bodde i Norrbotten och Västerbotten.