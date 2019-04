Libyen Minst 174 personer har dödats och 758 har skadats i striderna om Libyens huvudstad Tripoli, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

Striderna utbröt den 4 april när krigsherren Khalifa Haftar inledde sin offensiv för att ta över staden.

Bland de döda finns minst 14 civila.

"WHO har skickat ytterligare kirurgipersonal för att stötta sjukhus som får in traumafall", skriver WHO på Twitter.

Både regeringstrogna styrkor och Khalifa Haftars styrkor anklagar varandra för att ge sig på civila mål.

Fler än 18 000 människor har tvingats lämna sina hem på grund av striderna.