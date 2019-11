För fjorton av de hundratals bränderna dem har nödläge utlysts och flera städer är direkt hotade. Brandkårens kartor över New South Wales och Queensland på nätet visar tätt, tätt med eldsymboler längs kusterna, bland annat nära gränsen mellan de två staterna.

Röken från de australiska bränderna når ända till Nya Zeeland och Nya Kaledonien.

Läget förvärras av att ytterligare värme och vindar väntas den närmaste tiden. Terrängen är snustorr, och myndigheterna varnar för att när vinden tar fart kan glöd färdas långt och snabbt – så att lågorna till och med skulle kunna flamma upp inne i Sydney.

Räddningstjänstens chef Shane Fitzsimmons säger att uppdraget att få bränderna under kontroll är enormt stort, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi är nöjda med läget, framför allt i norra New South Wales med tanke på den enorma storleken på bränderna som fortfarande pågår.

Premiärminister Scott Morrison beskriver brandläget som "otroligt farligt".

Överlevnadsplaner

Det är första gången som läget i femmiljonersstaden Sydney bedöms uppgå till nivån "katastrof" på brandvarningsskalan som infördes 2009. Invånarna uppmanas att börja planera för det värsta eftersom bränderna, om de kommer närmare staden, kommer att vara svåra att få stopp på.

Förorten Turramurra som ligger 1,5 mil utanför Sydney har redan drabbats av två bränder.

Räddningstjänsten släpper brandskyddsmedel från flygplan över vissa egendomar nära de värst drabbade brandområdena norr om Sydney.

I New South Wales är över 500 skolor stängda som en försiktighetsåtgärd. Och några av de skolor som öppnade på tisdagen fick sedan under dagen, när brandläget snabbt skiftade, evakueras.

November motsvarar norra halvklotets maj, så den varma säsongen har knappt börjat. Och redan varnar Shane Fitzsimmons enligt australiska medier att situationen är så extrem att "om en brand börjar och får fäste, så kommer vi inte att kunna stoppa den".

Fler hus förstörda

I förra veckan omkom tre personer och hundratals hus i New South Wales förstördes. Bara under tisdagen har ytterligare fler än tio hem förstörts. För en del samhällen i delstatens norra delar varnar myndigheterna att det är för sent att evakuera – alla flyktvägar är för farliga. Om lågorna når exempelvis Emmaville i norra New South Wales råds invånarna att söka säkerhet på sjukhuset i staden, enligt mediebolaget ABC:s liverapportering.

Så dramatiskt är det inte i Sydney. Men många har ändå en beredskap.

Rök har tidigare siktats runt Nya Zeeland, tre timmars flygresa österut. Och nu aviserar väderorganet Niwa att nya rökmassor i veckan når både Nya Zeeland, Nya Kaledonien och Vanuatu.