Brott De når kanske inte upp till samma status som brottsduon Bonnie och Clyde – men under sommaren och hösten har ett par, en kvinna i 30-årsåldern och en man i 40-årsåldern, tillsammans och ibland var för sig, begått brott i stor mängd på olika platser i Bohuslän och Halland. Till slut greps och häktades båda två.

Nu åtalas de vid Varbergs tingsrätt. Och listan med åtalspunkter är lång. Mannen åtalas för misshandel, skadegörelse, flera fall av stöld, häleri, ringa narkotikabrott, flera bilstölder och flera fall av överträdelse av kontaktförbud. Han erkänner de flesta av brotten.

Kvinnan åtalas för flera bilstölder och flera andra stölder, flera fall av olovlig körning, flera fall av ringa narkotikabrott och flera fall av rattfylleri. Kvinnan erkänner vissa brott, men nekar till andra.

Det mesta av brottsligheten ska ha skett under perioden från 20 maj fram till att de båda greps av polis den 25 september. Mannen satt tidigare häktad kortare perioder under två tillfällen under perioden.