Det brittiska brexitdramat rullare vidare. Med blott två månader kvar till EU-utträdet ska parlamentsledamöterna i London under tisdagskvällen ta ställning till vad som ska hända härnäst. Det förslag som premiärminister May har förhandlat fram med EU röstades ner med stor marginal i mitten av januari – och en rad ändringsförslag med krav på allt från uppskjutet utträde till en ny folkomröstning har lagts fram sedan dess.

När May träffade parlamentsledamöter från det egna Konservativa partiet i måndags kväll bad hon dem att ge sitt stöd till det förslag som ledamot Graham Brady lagt fram, med krav på att ersätta den omdiskuterade nödlösningen om Nordirland med ett "alternativt arrangemang".

Det tillåter premiärministern att ge ett mycket klart budskap om vad parlamentet vill och var partiet står, säger partiordföranden Brandon Lewis enligt nyhetsbyrån Reuters.

Hopp om majoritet

Tanken är att May i så fall ska kunna tala med övriga EU och ge ett klart besked: Om "alternativa arrangemang" kan hittas så går det att få en majoritet att ställa sig bakom det utträdelseavtal som May har förhandlat fram med EU. Då kan ett avtalslöst brexit uteslutas – och parterna i stället gå vidare till förhandlingar i lugn och ro om den framtida relationen, medan hela brexitdramat glider in i en övergångsperiod, där de flesta knappt ens kommer att märka att Storbritannien har lämnat EU.

May har framfört till sin regering att hon vill ändra på utträdelseavtalet med EU. Med det hoppas hon vinna parlamentets stöd, meddelar hennes talesperson inför debatten. Visserligen har EU hittills sagt i princip blankt nej till alla omförhandlingar. Biträdande chefsförhandlare Sabine Weyand håller ändå dörren öppen.

Vi är öppna för alternativa arrangemang. Problemet med Bradyförslaget är att det inte lägger ut vad de i så fall skulle gå ut på, sade Weyand på ett seminarium i Bryssel i måndags.

Om May kan få till sitt "alternativa arrangemang" hoppas hon kunna lägga fram utträdelseavtalet igen framför det brittiska parlamentet för en ny avgörande röst. Till sina partikamrater lovade May hur som helst att återrapportera till parlamentet om läget senast den 13 februari.

Samtidigt är det ännu inte givet att May får stöd för att ens fråga om sitt alternativ.

Många förslag

Först och främst gäller det att talman John Bercow vid 14-tiden ger klartecken till en omröstning på tisdagskvällen om Bradys förslag. Bercow har totalt 15 förslag att välja mellan och det är långt ifrån givet att det som Brady har lagt fram finns bland de utvalda. Andra alternativ är exempelvis Labour-ledamoten Yvette Coopers plan för att be om förlängd förhandlingstid.

Parallellt har ledamöter inom Konservativa partiet föreslagit en flerstegsplan där May ska försöka förmå EU att ändra nödlösningen mot att i gengäld acceptera en längre övergångsperiod. Om inte det går ska man lämna EU i mars, men lova att uppfylla delar av utträdelseavtalet – om britternas finansiella åtaganden och om medborgarnas rättigheter – om EU i så fall accepterar en övergångsperiod fram till 2021. Det är dock högst oklart om EU skulle acceptera den typen av lösning.

Inleder debatt

Om Bradys förslag går vidare till omröstning gäller det för May att få tillräckligt många ledamöter att rösta på det. Konservativa partiet är djupt splittrat mellan ledamöter som vill lämna EU omedelbart och ledamöter som vill stanna kvar samt i princip alla tänkbara varianter däremellan.

Theresa May kommer själv att inleda tisdagseftermiddagens brexitdebatt i parlamentet. Tidigare var planen att premiärministern skulle avsluta debatten, men nu får hon mer tid på sig att försöka övertyga tvekande parlamentsledamöter.

Därefter beräknas kvällens omröstningar börja ungefär klockan 20, svensk tid.