Opioider – som exempelvis heroin, morfin och kodein – framställs i vissa fall från råopium, som utvinns ur växten opiumvallmo, i andra fall på syntetisk väg. Dess smärtstillande och berusande egenskaper har används under flera tusen år och används fortfarande under kontrollerade former som smärtstillande läkemedel i sjukvården.

I praktiken påverkar opioiderna kroppens centrala nervsystem. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust samt att hunger, smärta och sexuell lust kan försvinna. Opioiderna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans emot dem. Abstinenssymptomen är svåra. För stora doser kan leda till andningsstillestånd och död.

Källa: Beroendecentrum, Medibas med flera

USA:s hälsomyndighet Health and Human Services har slagit fast att USA härjas av en opioidepidemi utan motstycke.

Den anses ha sin grund på 1980- och 1990-talen, då flera läkemedelsbolag började marknadsföra starka värktabletter. I vetenskapliga tidsskrifter argumenterades för ett samhälle där människor var smärtfria, men utan att eventuell beroendeproblematik lyftes. Recept för årslånga bruk skrevs ut för exempelvis ryggvärk, till skillnad från tidigare då opioider – ofta i form av morfin – användes mer selektivt.

Amerikaner åt de beroendeframkallade tabletterna, utvecklade tolerans och ökade sina doser. Om deras läkare vägrade att förnya recepten sökte de sig till svarta marknaden. På 1990- och 2000-talen började människor dö i tusentals i överdoser av främst morfintabletter, heroin eller dess kraftfulla syntetiska kusin fentanyl.

2017 dog 47 600 människor i opioidöverdoser. Mellan 1999 och 2017 beräknas opiaterna ha tagit 400 000 liv. I dagsläget beräknas 11,4 miljoner amerikaner missbruka receptbelagda opioider och dagligen dör minst 130 personer av sådana överdoser. Statistik visar att fyra av fem av dagens opioidmissbrukare har börjat med värktabletter som Oxycontin. Sjukvården har dock blivit mer medveten och receptförskrivningarna har minskat betydligt.

USA:s president Donald Trump utlyste hösten 2017 katastroftillstånd med anledning av opioidkrisen.

Rättsliga processer mot ett antal läkemedelsbolag, som anklagas för att ha bidragit till epidemin, pågår.

Källor: Hhs.gov, cdc.gov, National Institute on Drug Abuse, Council on foreign relations med flera