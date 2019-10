"Jag hoppas att min avgång kommer att leda till att allmänna val utlyses så snart som möjligt för landets bästa", skriver Mercedes Aráoz på Twitter.

Beskedet innebär ett bakslag för landets högeropposition som med hjälp av sin majoritet i parlamentet utsåg Mercedes Aráoz till landets tillfälliga ledare. Detta gjorde man efter att ha stängt av Vizcarra i protest mot att han upplöste kongressen.

Inledningsvis antog Mercedes Aráoz posten.

Demonstrationer

Men när hon nu avsäger sig den, och samtidigt avgår som vicepresident, motiverar hon det med att den konstitutionella ordningen i landet är satt ur spel. I ett brev till parlamentets talman Pedro Olaechea skriver hon att det är upp till Perus författningsdomstol att avgöra om Vizcarras beslut att upplösa kongressen har täckning i konstitutionen eller ej.

Tusentals människor strömmade ut på gatorna i Lima och i andra stora städer runt om i landet under tisdagen för att demonstrera sitt stöd för presidenten. Vizcarra har även säkrat stöd från militären och andra viktiga instanser.

Vägrar lämna

Beväpnad polis har spärrat av kongressen och hindrade under tisdagen de flesta parlamentsledamöter från att komma in i byggnaden, rapporterar peruanska medier. De enda som släpps in är medlemmarna i en så kallad ständig kommission om 27 ledamöter som i enlighet med konstitutionen inte kan upplösas, samt administrativ personal.

Ett antal andra kongressledamöter rapporteras dock ha vägrat lämna byggnaden.

Det var i måndags som Vizcarra beslutade att upplösa kongressen sedan den blockerat flera antikorruptionsreformer. En av reformerna gällde ändringar i hur domare utses och syftade till att hindra oppositionen från att ta kontroll över högsta domstolen genom tillsättandet av lojala domare.

Juridisk strid väntar

Presidenten anser att han har stöd i konstitutionen för sitt beslut och hänvisar till artikel 134 som slår fast att han kan upplösa kongressen om den nekat honom förtroende vid två omröstningar. Detta har skett, anser regeringen, medan oppositionen gör en annan tolkning.

Vizcarra har genom dekret utlyst nyval till den 26 januari. Fram till dess kommer kongressens uppgifter att skötas av de 27 ledamöterna i den ständiga kommissionen, varav 18 tillhör oppositionen.

Samtidigt väntas juridiska processer inledas för att avgöra om upplösandet av parlamentet har stöd i konstitutionen.