Under 2017 dog 626 personer i Sverige av narkotika, en uppgång från 590 narkotikarelaterade dödsfall under 2016, enligt en sammanställning från mars 2019. Siffrorna baseras på EU:s definition och är därför lägre än statistik som räknar in dödsfall som kan knytas till ytterligare narkotikaklassade läkemedel.

Män utgör ungefär tre fjärdedelar av dem som dör av narkotika.

Flest dödsfall beror på överdoser. Opioider står för den överhängande majoriteten av fallen.

Källa: Folkhälsomyndigheten