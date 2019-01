Ett antal personer har under natten brutit sig in i en elektronikaffär i centrala Borås. Gärningsmännen ska enligt polisen ha slagit sig in i butiken, fyllt en bil och kört därifrån.

De tar en mängd elprodukter och avviker i en personbil, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisen.

Polisen larmades 03.42 och fick syn på rånarna. Efter en biljakt lämnade de misstänkta bilen i Bollebygd, och jakten fortsatte till fots.

VI förföljer dem och de överger bilen på en grusväg mitt i skogen.

Vid 05-tiden hade en person gripits, polisen är optimistisk om att hitta även de övriga rånarna.

Vi har börjat ringa in dem. De är i terräng och vi har ganska bra koll på var de befinner sig, säger Morten Gunneng.