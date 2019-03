250 poliser arbetar med utredningen av terrorattacken i Christchurch i fredags. Polisutredningen är den största i Nya Zeelands historia skriver New Zealand Herald och den 28-årige australiern Brenton Tarrant misstänks på egen hand ha skjutit ihjäl minst 50 personer.

Jag vill verkligen betona att vi bedömer att det bara var en angripare som bär ansvaret för detta fasansfulla dåd, säger Mike Bush, landets högste polischef, på en presskonferens.

Överens om nya vapenlagar

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern har kallat dådet den mest fruktansvärda terrorattacken i Nya Zeeland och uppger på en presskonferens att regeringen kommit överens om åtgärder för att skärpa landets vapenlagar och att principiella beslut har fattats i frågan.

Vi har fattat ett beslut som regering, vi är enade, säger Ardern.

Det finns en och en halv miljon skjutvapen i Nya Zeeland – vars befolkning uppgår till fem miljoner. Vid 16-års ålder kan en nyzeeländare få sin första licens och vid 18-års ålder äga ett eget halvautomatiskt vapen.

Vilka förändringar av lagen som regeringen vill driva igenom har inte presenterats.

Inom tio dagar från den här vedervärdiga terrorhandlingen kommer vi att tillkännage reformer som jag tror kommer att göra vårt samhälle säkrare, säger Ardern.

Vice premiärminister Winston Peters, vars parti New Zealand First tidigare motsatt sig skärpta vapenlagar, stod vid Arderns sida under presskonferensen.

Verkligheten är att klockan ett i fredags eftermiddag förändrades vår värld för alltid och det måste också våra lagar, säger han.

Sparkade advokaten

Den misstänkte Brenton Tarrant har avskedat sin advokat och uppges vilja företräda sig själv i domstol, skriver New Zealand Herald.

Det har väckt oro för att Tarrant kan komma att utnyttja kommande rättegång för att försöka föra ut extrema åsikter.

Tarrants tidigare advokat, Richard Peters, säger till tidningen att Tarrant verkar vara mentalt stabil. Peters säger att hans uppdrag att företräda Tarrant avslutades i lördags.

På måndagen framträdde en 18-åring i nyzeeländsk domstol anklagad för att ha spridit en film från dådet vid al Noor-moskén i Christchurch. 18-åringen ska även ha publicerat en bild från moskén med texten: "mål identifierat".