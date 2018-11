Polisen genomförde under natten en söksats i ett vattendrag utan resultat. Under torsdagen fortsätter letandet efter pojken med Downs syndrom som varit försvunnen sedan 17-tiden i tisdags. Polisen vill inte gå in på detaljer när det gäller eventuella framsteg i sökandet.

Det görs löpande fynd som rapporteras in till oss och det kan vara poliser, militärer eller Missing People som anträffar något föremål som kan ha med honom att göra. Då analyserar vi dem, säger Jenny Widén, presstalesperson vid polisen.

Sökandet är främst inriktat på Falkenberg, men polisen följer även upp tips från andra håll. Till sin hjälp har man även Missing People som under natten var ute med cirka 700 personer för att leta efter tolvåringen som försvann under en hundpromenad i sitt hemområde.

|

De 700 som har varit ute i natt har vi skickat hem för att de ska kunna sova, äta och värma sig. Vi kommer att kalla till ny skallgång under förmiddagen, säger Therese Jigfjord från Missing People.

Avspärrningar vid å

Polisen har även sökt av Ätrans strand och delar av ån är fortsatt avspärrad av polisen, rapporterar TT:s reporter på plats i Falkenberg. Letandet efter pojken utgår från ett system som kallas MSO (Managing search operations) där ett sökområde delas in i olika sektorer.

Sedan går man igenom dem med olika typer av sökinsats. I vissa kan det vara bra med hundar, i vissa kan det vara bra med helikopter och i vissa skallgång. Så vi koncentrerar oss på det området. Men om vi får indikationer på att någon sett något vid ett specifikt ställe så tittar vi extra noga där, säger Per Sahlgren vid polisen.

Rutinmässig förundersökning

Under onsdagskvällen sökte över 1 000 personer efter pojken och under torsdagen har färska resurser anlänt. En förundersökning om människorov inleddes under onsdagen, men med syfte att kunna genomföra vissa utredningsåtgärder, enligt polisen.

Men det finns ingenting som tyder på brott i nuläget, utan det är en åtgärd vi gör för att kunna hålla förhör, säger Jenny Widén.

Den som vet var pojken är eller har andra uppgifter uppmanas att höra av sig till polisen. Han var klädd i en klarblå jacka med luva och svarta skor med reflex vid försvinnandet. Han har blont hår som går till öronen och är cirka 140 centimeter lång med smal kroppsbyggnad.