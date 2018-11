Premiärminister Theresa May samlade sin regering för ett veckomöte om brexit på tisdagen. Hon säger sig själv ha gott hopp om en lösning, men frågan om gränsen mellan brittiska Nordirland och Irland hänger ännu i luften.

Storbritannien, EU och Irland vill alla komma överens om en reservplan – en så kallad backstop-lösning – som säkerställer att gränsen inte blir för hårt reglerad om det inte blir något avtal. Det anses kunna äventyra fredsprocessen på den irländska ön, men parterna har olika syn på hur en sådan plan ska utformas.

"Svåraste frågorna"

(May) sade att även om 95 procent av utträdesavtalet hade färdigställts så återstår ett antal frågor om Nordirlands backstop-lösning som vi fortfarande måste jobba fram och dessa är de allra svåraste, säger Theresa Mays talesperson till reportrar efter regeringens möte.

Detta innefattar att säkerställa att en backstop-lösning, om den någonsin behövs, inte är permanent och att det finns en mekanism som säkerställer att Storbritannien inte kan hållas kvar i avtalet på obestämd tid.

Storbritannien strävar efter att nå ett avtal så snart som möjligt, understryker talespersonen.

Men det kommer inte att göras till vilket pris som helst.

Unionister pressar

Tidningen The Guardian rapporterade inför mötet att May hade för avsikt att understryka att hon vill få till ett utträdesavtal med EU under november.

Men för att få till det måste premiärministern få stöd av nordirländska DUP (Demokratiska unionistpartiet) och tisdagen hann knappt bli morgon innan en av partiets tio parlamentsledamöter, Jeffrey Donaldson, sade att han inte tror att det blir ett avtal. "Ser ut som att vi är på väg mot ett 'no deal'", skriver han på Twitter.

Det meddelandet var troligen främst riktat mot Irland, vars företrädare på måndagen motsatte sig en backstop-lösning som britterna ensidigt kan dra sig ur.

Donaldson varnade i sin tweet för att det kan få svåra ekonomiska konsekvenser för Irland om britterna inte lyckas nå något avtal – underförstått att det brittiska förslaget till en reservplan är bättre även för irländarna.

Varadkar säger nej

Irlands premiärminister Leo Varadkar anser inte att Storbritannien ska ha en ensidig möjlighet att dra sig ur en eventuell backstop-lösning. Ett sådant avtal bör inte ha någon tidsgräns, säger han vid en presskonferens.

Varadkar säger att Irland är öppet för andra former av kreativa lösningar.

Vid sidan av förhandlingarna med Irland och EU har Theresa May motstånd på hemmaplan att ta hänsyn till. En opinionsundersökning som påstår sig vara den största av sitt slag, som publicerades av Channel 4 på måndagskvällen, visar att en majoritet av britterna numera vill stanna i EU. May har dock uteslutit en andra omröstning i frågan.