Enligt prins Harry och Meghan – som också tituleras hertigen och hertiginnan av Sussex – kommer paret i framtiden att dela sin tid mellan Storbritannien och Nordamerika.

"Vi avser att kliva åt sidan som "seniora" medlemmar av den kungliga familjen och framgent arbeta för att bli ekonomiskt oberoende, vi kommer fortsatt att stödja Hennes kungliga höghet, drottningen", står det i uttalandet. som publicerades på onsdagen på den sociala plattformen Instagram.

Skakigt år

Paret skriver vidare att beslutet fattats efter flera månaders "reflektion och diskussioner sinsemellan" och att de båda nu tänker sig att "forma en ny progressiv roll inom denna institution". De berättar också om planer på att starta en ny välgörenhetsverksamhet.

Vad som egentligen ingår i uppgiften att vara "senior" medlem i det brittiska kungahuset. finns inte stadgat, men allmänt uppfattas att rollen innehas av personer nära drottningen (eller kungen) som regelbundet utför åtaganden i hovets namn.

Nyheten väckte stor uppståndelse i Storbritannien även om det knappast har varit någon hemlighet att hertigparet lämnar ett skakigt år bakom sig.

Jämför med Diana

Parets son Archie föddes i maj 2019. Samtidigt blev de två mer och mer missnöjda med den intensiva och mycket närgångna mediebevakning de ansåg sig utsatta för. Kulmen nåddes när tidningen The Mail on Sunday publicerade ett brev från Meghan till hennes far i USA. Paret har vidtagit rättsliga åtgärder mot tidningen efter publiceringen. Prins Harry har också påmint om — och jämfört med – den "brutala mediejakt som hans framlidna mor, prinsessan Diana utsattes för. Lägg därtill visst gnissel i relationen mellan Harry och hans storebror prins William.

Buckingham Palace kommenterar kortfattat hertigparets besked och man säger sig förstå de bådas beslut att välja en ny inriktning. Frågan är dock i ett "tidigt skede" och den innehåller "komplicerade komponenter", enligt uttalandet.

Prins Harry är nummer sex i den brittiska tronföljden.