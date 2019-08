Norge Den norska prinsessan Märtha Louise skriver i ett inlägg på Instagram att hon inte längre tänker använda sin prinsesstitel i kommersiella sammanhang.

Prinsessans titelbruk har fått hård kritik den senaste tiden, inte minst sedan hon gav sig ut på turnén "The Princess and the Shaman" tillsammans med sin pojkvän, den amerikanske shamanen Durek Verrett.

I fortsättningen kommer Märtha Louise enbart att använda prinsesstiteln då hon representerar kungahuset, försäkrar hon.