"Sannolikheten för att ett nytt omfattande ekonomiskt krispaket behöver sättas in är stor och vi ser att det då vore av stort värde om framför allt Moderaterna (M) bjuds in till gemensamma överläggningar med S, C, L och MP", skriver partiledaren Annie Lööf (C) och vice partiledare Anders W Jonsson (C).

En bred politisk samling är nödvändig för att hitta lösningar i en tuff ekonomisk tid, anser Centern.

"Under de senaste veckorna har vi framför allt noterat hur Moderaterna agerat på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. De har presenterat genomarbetade analyser på de problem vi nu står inför och kommit med ett antal goda förslag på statliga åtgärder för att möta dessa", skriver Lööf och Jonsson.

"Fördjupar gärna"

Regeringen har under coronakrisen ofta sökt och till stora delar också fått bred förankring i riksdagen för sina förslag.

Inom några timmar efter debattartikeln lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) en skriftlig kommentar till Centerpartiets förslag och till samarbete med oppositionen:

"Sverige befinner sig i en allvarlig kris. Regeringens utgångspunkt är att lyssna på alla förslag oavsett avsändare. Regeringen och samarbetspartierna har kunnat vara snabbfotade tack vare stort ansvarstagande från oppositionspartierna. Vi vill även fortsättningsvis arbeta med bred förankring i riksdagen och fördjupar gärna samarbetet med oppositionen."

M: Alla borde vara med

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson, säger inte nej till fördjupat samarbete. Men hon vill att alla oppositionspartier ska vara med och pekar på riksdagens finansutskott som lämpligt forum:

"Moderaterna är konstruktiva och har bidragit till förslag som räddar jobb och företag, även om vi gärna gått längre än regeringen. Jag tycker alla oppositionspartier varit konstruktiva i krisen. Därför är finansutskottet den naturliga samlingspunkten för breda samtal. Riksdagen har flera gånger visat att vi kan förbättra regeringens förslag och snabbt fatta de beslut som krävs."

Finansmarknadsminister Per Bolund, Miljöpartiet, skriver på sin Facebook-sida att regeringen under krisen velat lyssna på alla förslag, oavsett avsändare:

"En av anledningarna till att vi kunnat agera snabbt och fatta nödvändiga beslut är tack vare oppositionspartiernas ansvarstagande. Regeringen kommer fortsätta arbeta med att brett förankra våra förslag i Sveriges riksdag".